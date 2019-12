Calciomercato, Benzema verso il rinnovo con il Real Madrid: i dettagli

Calciomercato, Benzema verso il rinnovo

Calciomercato Benzema | Karim Benzema potrebbe chiudere la sua carriera al Real Madrid. E’ quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As’ secondo cui l’attaccante francese 32enne, uno dei ‘senatori’ all’interno dello spogliatoio dei ‘blancos’, potrebbe prolungare per altre 1-2 stagioni il contratto che lo lega attualmente al Real fino al 2021. Le due parti hanno cominciato a discutere sulle modalità del rinnovo con l’entourage del giocatore che spinge per un prolungamento di due anni.

Mercato Real Madrid, Zidane spinge per il rinnovo

All’operazione ha già dato il suo ‘placet’ il tecnico Zinedine Zidane, anche guardando al rendimento di Benzema che nell’ultimo anno e mezzo al Real ha totalizzato 46 reti risultando in questa stagione il secondo giocatore più utilizzato con 1.948 minuti. Negli ultimi tempi il calciatore francese ha dimostrato grande maturità riuscendo a prendere il ruolo di leader della squadra lasciato vuoto da Cristiano Ronaldo, operazione che invece non è riuscita a Bale. Benzema ha diversi estimatori in giro per l’Europa, a partire dal Milan e dal Napoli che la scorsa estate avevano tentato l’approccio per non tacere del Paris Saint Germain che potrebbe puntare sul francese per sostituire Cavani, o anche l’Olympique Lione squadra dove l’attaccante ha giocato dal 2004 al 2009.