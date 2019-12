Calciomercato Atalanta, Benkovic nel mirino: la trattativa

Calciomercato Atalanta, Benkovic nel mirino

Calciomercato Atalanta Benkovic | L’Atalanta ha trovato il profilo ideale per rimpiazzare il danese Kjaer, ormai in uscita. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport. Si tratta di Filip Benkovic, classe 1997, calciatore croato in forza al Leicester City con cui è legato da contratto fino al 30 giugno 2023. Come recita wikipedia Benkovic muove i suoi primi passi da calciatore nel settore giovanile della Dinamo Zagabria. Esordisce in prima squadra a soli 18 anni e poche settimane dopo si affaccia alla ribalta della Champions League nel match con l’Arsenal. Nell’estate del 2018 passa al Leicester City in cambio di 13 milioni di sterline e viene subito girato in prestito per una stagione al Celtic.

Mercato Atalanta, la trattativa

Il ritorno al Leicester sembrava l’inizio dell’esplosione ma da settembre ad oggi il croato non riesce a conquistare la fiducia di Rogers e finisce ai margini del progetto tecnico. Ora l’interesse dell’Atalanta. La Dea punta ad un prestito con diritto di riscatto, il Leicester, squadra che non ha certo bisogno di vendere vorrebbe invece monetizzare per intero i 9 milioni di euro dell’attuala valore di mercato. La soluzione finale potrebbe si quella del prestito ma con obbligo di riscatto già fissato in 7 milioni, il valore attuale al quale andrebbe sottratto l’ammortamento dell’ingaggio lordo nell’esercizio finanziario 1 luglio 2019-30 giugno 2020. L’affare può decollare.