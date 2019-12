Tweet on Twitter

Ultime Juventus, l’agente di Buffon: “Con Vidal l’Inter fa un balzo nella corsa scudetto”

Ultime Juve | Silvano Martina, agente tra gli altri anche di Buffon, ha parlato della lotta scudetto tra Juventus ed Inter nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport

“Il campionato sarà diverso dagli altri, lo impone la classifica. Da quanto tempo non avevamo un punto a punto per il primo posto? La Juventus era abituata a dominare, ora invece ha qualche problema e quel vero problema si chiama Inter, visto che Conte ha accorciato i tempi e non ha intenzione di fermarsi”

L’agente di Buffon su Vidal ed il mercato di gennaio

Silvano Martina ha poi parlato dell’importanza di avere in rosa Arturo Vidal nella corsa al titolo:

“Se l’Inter prende Vidal fa un balzo straordinario. Conte lo conosce, ha statura europea, personalità, gol, e conosce benissimo la Serie A. Credo che Marotta e Ausilio faranno di tutto per accontentare l’allenatore. Barella è un ottimo centrocampista e con Vidal al suo fianco lo dimostrerebbe ancora di più. L’assenza di Khedira è pesante: molti lo criticano ma lui garantisce certi equilibri e consente alla difesa di essere più protetta. Paredes ha altre caratteristiche e può essere utile, ma a gennaio non conta chi arriva, serve gente abituata al nostro campionato e Paredes ha ingredienti simili. La Lazio è prontissima per lo scudetto: complimenti ad Inzaghi”.