Stasera in TV calcio: tutte le partite in diretta: domenica 29 dicembre 2019

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta domenica 29 dicembre 2019

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Domenica 29 dicembre

08.30 Sydney FC-Melbourne City (A-League) – SPORTITALIA

12.30 Pescara-Chievo (Serie B) – DAZN

13.30 Celtic-Rangers (Scottish Premier League) – SPORTITALIA

15.00 Arsenal-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

15.00 Cittadella-Virtus Entella (Serie B) – RAI SPORT e DAZN

15.00 Crotone-Trapani (Serie B) – DAZN

15.00 Juve Stabia-Cosenza (Serie B) – DAZN

15.00 Perugia-Cosenza (Serie B) – DAZN

15.00 Pisa-Frosinone (Serie B) – DAZN

15.00 Pordenone-Cremonese (Serie B) – DAZN

15.00 Pisa-Salernitana (Serie B) – DAZN

17.30 Liverpool-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT UNO

17.30 Globe Soccer Awards – SKY SPORT COLLECTION

18.00 Benevento-Ascoli (Serie B) – DAZN

19.00 Manchester City-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

21.00 Empoli-Livorno (Serie B) – DAZN

