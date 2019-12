Risultati Serie B, il Benevento cala poker e stende Ascoli

Risultati Serie B | Inarrestabile Benevento. I giallorossi di Filippo Inzaghi calano il poker contro l’Ascoli in casa, nella 19° giornata del campionato di Serie B, e sono sempre più in vetta alla classifica con 46 punti, a +12 sul Pordenone secondo. Dopo la rete siglata nel primo tempo da Tuia al 33′, Sau veste i panni del goleador e segna tre gol fra il 65′, il 92′ e il 94′. I marchigiani, rimasti in dieci uomini dal 90′ per il doppio giallo ad Andreoni, sono in zona playoff, al settimo posto, con 27 punti.

Serie BKT, le partite del pomeriggio

Nei match del pomeriggio torna al successo il Pordenone, il Crotone tiene il suo passo e cala il tris al Cittadella, sorride anche l’Entella. Successo importante in chiave salvezza per il Venezia che espugna Perugia e per la Juve Stabia che supera il Cosenza. Questa la sintesi degli incontri della 19/a giornata di Serie B. Il Pordenone batte di misura la Cremonese (1-0): decisiva la rete di Ciurria dopo dieci minuti. La formazione di Tesser mantiene il +3 sul Crotone, vittorioso sul Trapani per 3-0 allo ‘Scida’ grazie alle reti di Messias, Mazzotta e Simy (rigore). L’Entella espugna il campo del Cittadella e lo aggancia al quarto posto. Al ‘Tombolato’ finisce 3-1 per i liguri. Il Frosinone viene stoppato sullo 0-0 a Pisa, mentre lo Spezia allunga la striscia positiva battendo 2-1 la Salernitana al ‘Picco’. Punti pesanti in chiave salvezza per Venezia e Juve Stabia. I lagunari passano a Perugia con il gol di Montalto. La formazione di Caserta si aggiudica 1-0 lo scontro salvezza con il Cosenza: decisivo il rigore di Forte al 90′.