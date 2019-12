Premier League, Mané lancia il Liverpool. Chelsea e City rialzano la testa

Premier League, Mané mette le ali al Liverpool

Premier League Liverpool | Il Liverpool batte il Wolverhampton, nella 20° giornata di campionato, e consolida il primato in Premier League. Decide la gara di Anfield Road, che si chiude con il risultato di 1-0, il gol di Mané, assistito da Lallana, al 42′ del primo tempo. Reds sempre più padroni in Inghilterra con 52 punti, a +13 sul Leicester secondo, e con una gara da recuperare. Nei Wolves, ottavi con 30 punti, assente Cutrone. L’ex attaccante del Milan, dato nella lista dei partenti a gennaio, non è stato convocato dal tecnico Nuno Espirito Santo.

Il Manchester City e il Chelsea rialzano la testa

In parallelo il Manchester City rialza la testa. Dopo il ko con i Wolves di due giorni fa, la squadra di Pep Guardiola s’impone 2-0 in casa sullo Sheffield United, nella 20esima giornata di Premier League. All’Ethiad Stadium succede tutto nella ripresa: vantaggio di Aguero al 52′ e raddoppio definitivo di De Bruyne mezzora dopo. I Citizens sono ora terzi a 41 punti, a -1 dal Leicester secondo. Gli ospiti restano ottavi a quota 29. Nel Derby di Londra il Chelsea si rialza a si aggiudica il match con l’Arsenal, aggravando il momento di crisi dei Gunners. Colpo esterno dei Blues, che si impongono 2-1 all’Emirates Stadium. Successo in rimonta per la formazione di Lampard: i padroni di casa passano in vantaggio con Aubameyang (13′), ma nella ripresa arriva la rimonta del Chelsea con i gol di Jorginho, entrato nel primo tempo (83′) e Abraham (87′). La vittoria permette ai Blues di salire a 35 punti e consolidare il quarto posto in classifica. Arteta rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria, i Gunners restano fermi a 24.