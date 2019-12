Notizie Milan, Pioli e Maldini sotto esame: le ultime

Ultime Milan: Pioli e Maldini a rischio, occhio anche a Boban. Come riportato da Tuttosport, a Milano sono tutti sotto esame.

Il tecnico e i dirigenti non possono più permettersi di sbagliare. Tutti e tre sono a rischio, con la proprietà rossonera che, al termine della stagione, valuterà il loro operato.

Ultime Milan: rivoluzione anche in organico

Cambio radicale anche nel parco giocatori. Per ciò che concerne le cessioni il primo nome sulla lista è quello di Ante Rebic. Il croato spinge per tornare all’Eintracht visto il suo scarso impiego dovuto anche ad un rendimento non soddisfacente nelle poche chance avute, con il Milan che non si opporrà al suo ritorno in Germania. André Silva, invece, dovrebbe rimanere a Francoforte. In uscita c’è anche Fabio Borini, che vorrebbe tornare in Premier League (Crystal Palace), ma che è anche sul taccuino del Genoa. Per Franck Kessie proseguono gli abboccamenti dalla Premier League, con il West Ham che avrebbe sondato nuovamente in terreno. Maldini e Leonardo stanno parlando di Paquetà, ma il ds del Psg non è intenzionato ad accontentare il Milan sulla valutazione complessiva dell’operazione (non meno di 35 milioni). Su Rodriguez, infine, rimangono i sondaggi di Napoli e Fenerbahçe.