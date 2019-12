Notizia AS Roma, De Rossi può tornare con Friedkin: le ultime

Ultime AS Roma | Sono giorni decisivi per la Roma che potrebbe presto cambiare l’assetto societario: la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della maggioranza del club continua, con questa anche le voci su eventuali nuovi ingressi tra i dirigenti.

Friedkin vorrebbe mantenere il management attuale, ma è chiaro che qualcosa voglia pur cambiare: uno dei nomi nuovi potrebbe essere quello di Daniele De Rossi, con il quale ci sono stati dei contatti indiretti recentemente.

Il centrocampista si è allenato nella Capitale sfruttando la pausa natalizia ma il suo futuro al Boca Juniors è ancora in dubbio: la nuova dirigenza argentina vorrebbe cambiare qualcosa e l’addio dell’ex direttore sportivo Nicolas Burdisso rischia di complicare la permanenza in Sud America dell’ex capitano giallorosso.

Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, per De Rossi sarebbe pronto un incarico dirigenziale nella Roma di Friedkin, con Pallotta – con cui il rapporto non è ottimale – che potrebbe restare in qualità di socio di minoranza. Ad oggi la volontà di De Rossi sembra quella di restare al Boca ma se la dirigenza sudamericana avrebbe idea diverse allora De Rossi potrebbe tornare.

Ultime De Rossi: ritorno in Italia a Firenze?

Qualora decidesse di continuare a giocare, invece, non è da scartare l’ipotesi Fiorentina.

Al centrocampista potrebbe anche essere offerto un ruolo nell’ambito della Federazione, in passato qualcuno aveva addirittura pensato a lui come sostituto di Luigi Di Biagio alla guida dell’Italia Under 21.