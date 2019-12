Notizie Juventus, parla Martusciello: queste le sue dichiarazioni

Notizie juventus Martusciello| Giovanni Martusciello, vice allenatore della Juventus, ospite di un evento tra tifosi al Fan Club bianconero di Ischia, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato dalla redazione di Calciomercato24.com.

Queste le parole di Martusciello, vice allenatore della Juventus

“Non bisogna pretendere di avere tutto e subito, c’è bisogno di un lavoro importante da fare, soffrendo ed impegnandosi al massimo. Bisogna estranearsi dal risultato finale, che può essere vittoria o sconfitta come è stato, e cercare di far capire a questi ragazzi che la strada per arrivare alle vittorie deve essere un’altra. Questo significa anche non poter vincere nell’immediato.

Purtroppo abbiamo ereditato una squadra ultravincente e non è semplice intervenire in maniera netta su una compagine già plasmata come questa. Qui si pensa in un certo modo, noi dobbiamo cambiarlo ed insediare il nostro di pensiero. Avere risultati immediati non è una cosa semplice e sicura. Non c’è una data fissa, non si può dire tra un mese, tra due mesi, tra cinque mesi o tra otto mesi, però c’è grande disponibilità da parte dei ragazzi, si stanno facendo delle cose che prima non si facevano, perchè non si riuscivano a comprendere bene e a sprazzi vengono delle prestazioni dove bisogna cercare di portare l’idea comune in quella direzione. Ecco perché a volte si riesce e a volte meno”.