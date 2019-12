Globe Soccer Awards 2019: Cristiano Ronaldo miglior giocatore dell’anno

Globe Soccer Award 2019, vince Cristiano Ronaldo

Globe Soccer Award Ronaldo | Cristiano Ronaldo si è aggiudicato il ‘Best Men’s Player of the Year’, riconoscimento come miglior giocatore dell’anno, ai Globe Soccer Awards 2019 a Dubai. L’attaccante della Juventus ha battuto la concorrenza di Leo Messi (Barcellona), Virgil van Dijk (Liverpool) e Mohamed Salah (Liverpool). Il Liverpool ha vinto il ‘Best Club of the Year’, riconoscimento come miglior club dell’anno, ai Globe Soccer Awards 2019 di Dubai. In lizza c’erano anche l’Ajax e il Lione femminile. Il portiere dei Reds, Alisson Becker, si è invece aggiudicato per il secondo anno consecutivo il ‘Best Goalkeeper of The Year’, riconoscimento come miglior portiere.

Notizie Juventus, le parole di CR7

“Ringrazio la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei figli, i miei compagni di squadra della Juventus e della nazionale, il mio agente, la comunità araba, Dubai, quelli che mi hanno votato. E’ un grande onore essere qui a ricevere questo premio, spero di essere qui anche l’anno prossimo”. Così Cristiano Ronaldo ha commentato dal palco dei Globe Soccer Awards, dove ha ricevuto il premio come miglior giocatore dell’anno. L’attaccante portoghese è tornato sul gol segnato alla Sampdoria: “E’ stato un gol fantastico, dall’inizio della mia carriera ne ho segnati 700 ma dire qual è stato il migliore è difficile. Ma il colpo di testa è stato uno dei migliori, se non il migliore. Penso di aver saltato più di quanto hanno calcolato. Sono fiero di quanto ho fatto”.