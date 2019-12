Fiorentina, infortunio Chiesa: ecco i tempi di recupero

Fiorentina infortunio Chiesa | “Viene da un brutto infortunio, deve recuperare. La scelta è stata ponderata, curarsi per tornare il prima possibile e dare una mano alla squadra”. Così l’ex attaccante Enrico Chiesa sul momento del figlio, l’attaccante della Fiorentina Federico, che ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Firenze e recuperare dal problema alla caviglia destra. “E’ contento e felice. Sta meglio e questa è la cosa più bella”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

Il calciatore della Fiorentina è assente dalla sfida del 15 dicembre contro l’Inter quando, fu costretto ad uscire nel corso del match. Chiesa negli ultimi giorni di dicembre si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose. L’attaccante ha saltato la convocazione per il match con la Roma del 20 dicembre e, come sottolineato a Sky del padre, ha deciso di trascorrere le vacanza al lavoro. L’obiettivo, nemmeno troppo nascosto è quello di essere a disposizione del nuovo tecnico Iachini per il match del 6 gennaio, ore 12.30, con il Bologna. E proprio il nuovo tecnico ieri su Chiesa è stato molto esplicito sul gioiello viola. “Chiesa è un ragazzo che devo ringraziare – ha detto Iachini -. Ho parlato con lui durante le feste. E’ stato al campo rinunciando alle vacanze, e questo dimostra che è un ragazzo di sani principi che ha voglia di fare il bene della Fiorentina. Recupererà in fretta. Può interpretare diverse posizioni in campo nei ruoli d’attacco. Sono convinto che ci darà una grande mano”