Calciomercato Torino, Sirigu nega tutto: “Nessun contatto con il Cagliari”

Calciomercato Torino, Sirigu in discussione

Calciomercato Torino Sirigu | “Non ci sono state difficoltà nel rinnovare. Se non fossi stato convinto delle potenzialità del Torino e di quello che mi può dare a livello personale, non avrei rinnovato per quattro anni”. Parole e musica di Salvatore Sirigu portiere titolare del Torino, nel giro della Nazionale dal 2010 con la quale conta 24 presenze tra cui un match da titolare ai Mondiali del 2014. Parole, nette, chiare e di grande impatto, ma con un difetto intrinseco, sono del 2018. E da allora il rapporto tra l’estremo difensore di Siniscola e la società granata si è progressivamente deteriorato tanto da mettere in discussione la permanenza a Torino. In questi giorni si è parlato con insistenza di un interesse del Cagliari.

Mercato Torino, il portiere nega i contatti

Ma in giornata è lo stesso Sirigu, molto legato per storia personale al Cagliari, a mettere il punto alle voci. Il portiere azzurro spiega la sua posizione all’edizione online de L’Unione Sarda e smentisce nettamente di aver avviato contatti per un suo trasferimento futuro in Sardegna. “Sono legato al Cagliari da un affetto speciale, rappresenta la Sardegna e lo seguo con simpatia, ma non c’è mai stato nulla di concreto, nessun contatto – ha spiegato il portiere del Torino – . Purtroppo, quello che può piacere non sempre si realizza, ma non si sa mai”.