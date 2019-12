Calciomercato Torino, occhio a Duncan per la mediana: c’è anche la Fiorentina

Calciomercato Torino Duncan| Alfred Duncan ha iniziato alla grande il suo campionato: 1 gol e 4 assist in 12 presenze sembrano aver attirato l’attenzione di parecchi club, proprio in Serie A, pronti ad investire su di lui già durante la sessione invernale del mercato di gennaio. Al Sassuolo è considerato un pezzo da 90, ma negli ultimi mesi De Zerbi non gli ha dato molto spazio: Locatelli, Traoré, Magnanelli, Djuricic, Bourabia, Obiang…insomma, i centrocampisti presenti nello scacchiere neroverdi sono davvero molti e per questo motivo una cessione, soprattutto se ben pagata, non sarebbe una tragedia.

Calciomercato Sassuolo, Duncan verso la cessione: le pretendenti

Nei giorni scorsi si era parlato molto della Fiorentina, dove è arrivato Iachini che conosce molto bene Duncan, visto che lo ha allenato proprio al Sassuolo. Anche il Torino però sembra essersi interessato in maniera concreta proprio in queste settimane. I granata, ai quali è stato accostato anche il nome di Milan Badelj, sono alla ricerca di un mediano da mettere in mezzo al campo al posto di Meitè, che non si è assolutamente confermato sugli stessi livelli visti nella scorsa stagione.

Duncan sembra essere il primo obiettivo di Walter Mazzarri, ma il Sassuolo non scherza ed economicamente pretende uno sforzo importante da parte di chi vorrebbe aggiudicarsi il cartellino del giocatore. Staremo a vedere come andrà a finire.