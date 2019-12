Calciomercato Sampdoria, accelerata per Petagna

Andrea Petagna è al centro di molti discorsi di mercato: le ultime riferiscono di contatti costanti tra la SPAL e i dirigenti blucerchiati.

Calcio mercato Samp, pronto il colpo Petagna

Novità in casa Samp: il settore offensivo (3° peggior attacco della Serie A) ha bisogno di più peso ed il bomber spallino potrebbe essere il rincalzo giusto per risollevare la squadra (17′ posto in classifica, soltanto 1 punto in più sulla zona retrocessione). Fino a questo momento, in 17 gare di Serie A, Petagna ha segnato 6 gol e servito 1 assist: non è in media perfetta con quanto fatto l’anno scorso a Ferrara (16 gol in 36 partite), ma il suo contributo aiuterebbe di molto la rincorsa della Sampdoria.

Pronto lo scambio con Caprari

Che sta pensando anche di usare Caprari come pedina di scambio: il bomber romano non è particolarmente gradito a Ranieri (soltanto una presenza per tutti i 90 minuti, con la Juventus, per il resto soltanto scampoli di partita) e quindi si potrebbero risolvere due situazioni con un solo clamoroso movimento. Tra l’altro l’altra rete segnata da Caprari è stata proprio nella rocambolesca vittoria all’ultimo minuto in SPAL-Sampdoria.

Come riferito da Sportmediaset, finora ci sono stati dei contatti tra le due società, che proseguono con costanza e che riprenderanno all’inizio della prossima settimana: per Petagna sarebbe un ritorno al passato, visto che ha già vestito la casacca blucerchiata per 6 mesi nel 2013.