Calciomercato Parma, Kulusevski: “Futuro? Decido a fine stagione”

Notizie Parma | Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma seguito dall’Inter ma non solo, ha parlato di futuro nel corso di un’intervista concessa a SVT SPort:

“Miglior giocatore di dicembre? Molti fattori hanno portato a questo riconoscimento, mi sono ambientato perfettamente nella nuova squadra, l’allenatore e i compagni credono in me. L’anno scorso mi sono allenamento molto con l’Atalanta, ora sono in una squadra in cui ho l’opportunità di giocare. Sono molto contento”.

Ultime Parma, parla Kulusevski

Il centrocampista del Parma ma di proprietà dell’Atalanta, ha parlato anche del suo futuro e del mercato di gennaio.

“Futuro? Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Penso a migliorare, non so cosa accadrà in futuro. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione. Ibra? Sarà incredibilmente divertente il suo arrivo, solleverà l’intero camponato. Farà la differenza al Milan, per me è assolutamente un modello”.

In pole per il calciatore c’è l’Inter di Marotta che vuole a tutti i costi il calciatore in prestito al Parma e sarebbe intenzionata a coprire una parte dell’investimento per Kulusevski (valutazione di 35-40 milioni) con il cartellino dell’esterno che pare ormai fuori dal progetto di Conte. L’idea di Marotta sarebbe quella di proporre 20 milioni più il cartellino di Politano