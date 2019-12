Calciomercato Napoli, Rodriguez resta l’obiettivo per gennaio: la situazione

Calciomercato Napoli, Rodriguez per la corsia mancina: affare ancora possibile

Calciomercato Napoli – Rodriguez | Gli azzurri non molleranno la pista che porta al nome di Ricardo Rodriguez. Il calciatore svizzero piace a Cristiano Giuntoli e in particolar modo al tecnico, Gennaro Gattuso, che lo riabbraccerebbe volentieri. Il nuovo allenatore dei partenopei lo ha avuto a sua disposizione nell’esperienza da allenatore al Milan e conosce benissimo il suo ex calciatore, che non trova più spazio dopo l’arrivo di Theo Hernandez. Il calciatore ha trovato infatti solo 5 presenze in questa stagione e niente è cambiato dopo l’arrivo di Stefano Pioli. Ha voglia e bisogno di trovare una nuova squadra, per ritrovare minuti in campo e tornare a sentirsi importante. A fine stagione ci sarà Euro 2020 e il calciatore svizzero non vuole rischiare di essere tagliato fuori dalla spedizione della sua Federazione.

Notizie Napoli, il Milan vende Rodriguez e gli azzurri ne approfittano: la situazione

Stando a quanto rivelato dal quotidiano Il Mattino, Ricardo Rodriguez sarebbe ancora uno degli obiettivi del Napoli. Il calciatore svizzero piaceva già alla dirigenza azzurra che poteva prelevarlo prima del suo passaggio al Milan, con le trattative che erano già avviate. Il costo del calciatore è variato e il Napoli potrebbe ora fiondarsi sullo stesso, soprattutto se dovesse arrivare l’addio di Ghoulam. Ricardo Rodriguez sarebbe contento di tornare a lavorare con Gennaro Gattuso ed è questa, una delle cose che più lo convincerebbe alla chiusura dell’affare con il club azzurro.