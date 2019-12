Calciomercato Napoli, accelerata per Lobotka: incontro con il Celta

Calciomercato Napoli, accelerata per Lobotka

Calciomercato Napoli Lobotka | Il Napoli è al lavoro per regalare gli innesti promessi a Gennaro Gattuso. Il nome più caldo in queste ore è quello dello slovacco Stanislav Lobotka, classe 1994, del Celta Vigo. Il centrocampista ha già dato il suo ok per il trasferimento, ma ora i partenopei devono trovare l’accordo con i galiziani. E proprio in questa ottica, riferisce l’edizione serale dello speciale Calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport, ci sarebbe una brusca accelerazione da parte del direttore sportivo dei partenopei Federico Giuntoli. I dettagli.

Mercato Napoli, i dettagli della trattativa

Giuntoli tra stasera e domani dovrebbe incontrare i dirigenti del Celta Vigo, club che milita nella Liga spagnola, con lo scopo di accorciare la distanza tra domanda e offerta. La richiesta del Celta è di 20 milioni di euro più bonus, una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Il Napoli, dal canto suo, offre 15 milioni di euro più bonus. Valore complessivo 20 milioni di euro, peraltro l’attuale valore nominale di mercato del mediano. La distanza non sembra incolmabile. Si può chiudere a 22. Come detto da tempo il Napoli ha trovato l’accordo con il ragazzo. Lobotka tramite gli agenti della Fair Sport, la struttura che ne cura gli interessi economici e di immagine, ha dato l’ok ad un contratto fino al 30 giugno 2024 per due milioni di euro netti l’anno. L’affare è in dirittura di arrivo.