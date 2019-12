Calciomercato Napoli, Danilo Pereira è l’obiettivo: c’è la risposta del Porto

Calciomercato Napoli, c’è il ‘no’ da parte del Porto per Danilo Pereira

Calciomercato Napoli – Danilo Pereira | Incassa il ‘no’ il Napoli, che aveva messo nella sua lunga lista degli obiettivi, il centrocampista del Porto, Danilo Pereira. Il calciatore classe ’91 e capitano del Porto, non lascerà il club a gennaio e gli azzurri dovranno guardare altrove. Il club partenopeo cerca il suo profilo ideale per il centrocampo e Danilo Pereira avrebbe rappresentato il calciatore giusto da regalare a Gennaro Gattuso. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, deve fare i conti con la risposta del Porto: stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, infatti, il club gli avrebbe detto di ‘no’ e le intenzioni non sarebbero quelle di cederlo nel corso della stagione. La clausola rescissoria del calciatore è troppo elevata per le economie del club azzurro: si tratta di 60 milioni.

Ultime Napoli, il Porto non venderà Danilo Pereira: le alternative

Non ha intenzione di abbassare le proprie pretese economiche il Porto, che non lascia strade diverse dalla clausola rescissoria di Danilo Pereira. Difficilmente il Napoli andrà dritto verso la stessa, perché la valutazione di 60 milioni è troppo elevata per le valutazioni di Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe scendere ai 30 milioni. Infatti, il Monaco, avrebbe visto rispedita al mittente la propria proposta a tali cifre. Gli azzurri dovranno andare su altri obiettivi, restano in pole Torreira e Lobotka, con quest’ultimo in netto vantaggio nelle ultime ore.