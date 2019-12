Calciomercato Milan, Suso non rinnova: le ultime

Calciomercato Milan Suso| Dopo l’anno scorso anche in questa stagione Suso non sta facendo bene. L’8 rossonero è spesso inconcludente, mai al centro dell’azione e concentrato come si deve. Di partita in partita fa quasi sempre peggio e il Milan è adesso pronto a scaricarlo una volta per tutte.

Con Pioli non ha trovato la scintilla giusta, ma lo stesso era accaduto anche con Giampaolo. Con l’arrivo di Ibrahimovic è probabile che si opti per cambiare modulo passando addirittura ad un attacco a 2, con Ibrahimovic e Piatek come centravanti. A quel punto un esterno come lui sarebbe quasi inutile, dunque meglio cederlo e rinforzarsi magari con un altro centravanti.

Calciomercato Milan, Siviglia e Napoli alla finestra per Suso

L’unico gol segnato contro la Spal, insieme ai 2 assist totalizzati in 15 partite spingono l’ex Liverpool lontano da San Siro. Con il nuovo agente Mino Raiola ci sono state chiacchierate esplorative per il rinnovo, ma la sensazione è che sia emersa più la volontà di separarsi a fine stagione piuttosto che proseguire insieme. Difficile, anche se non impossibile, andare via a stagione in corso e quindi durante la sessione invernale del mercato di gennaio.

Mino Raiola si guarda intorno, l’obiettivo è quello di piazzare Suso al miglior offerente. In Italia ci sono rumors sul Napoli, dove avrebbe in Gattuso un grande estimatore. Secondo la stampa spagnola, invece, può tornare di moda il Siviglia.