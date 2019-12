Calciomercato Milan, Matic a gennaio: Boban e Maldini preparano l’assalto

Calciomercato Milan, Matic è il colpo per gennaio: i dettagli

Calciomercato Milan – Matic | Non solo Zlatan Ibrahimovic, il Milan potrebbe andare dritto su un altro calciatore d’esperienza, questa volta per il reparto di centrocampo. Si tratta di Nemanja Matic, calciatore già seguito in passato dal club rossonero che quest’anno praticamente non è stato quasi mai utilizzato dal tecnico Solskjaer. Solo 8 presenze in stagione, utilizzato quando c’era da fare turn-over. Sono infatti solo quattro quelle collezionate in Premier League e l’avventura del serbo ai Red Devils, sembra essere finita ai titoli di coda. Il Milan potrebbe fiondarsi sul calciatore che, scontento, potrebbe lasciare anticipatamente l’Inghilterra.

News Milan, Matic subito assieme a Ibrahimovic: ecco perché l’affare è possibile

Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto all’assalto per Nemanja Matic. Il suo contratto è in scadenza con il Manchester United ed è per questo che il club rossonero valuta le opzioni per arrivare al calciatore. Potrebbero fiondarsi sin da subito Boban e Maldini, senza attendere il colpo a parametro zero per la prossima stagione. Il Milan potrebbe infatti approfittare del rinnovo che non arriva, per far calare le richieste economiche del club di Manchester. Invece di perderlo a zero al margine di questa stagione, il Manchester United potrebbe venderlo a gennaio e Pioli troverebbe nel proprio organico la pedina adatta da schierare davanti alla difesa.