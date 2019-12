Calciomercato Milan, Callejon è il colpo ‘a zero’: i dettagli

Calciomercato Milan – Callejon | Il futuro di José Callejon resta lontano dal Napoli, nonostante gli avvicinamenti con la società per il discorso legato al rinnovo. La trattativa sembra non essersi sbloccata e la Cina è un’opzione che non interesserebbe all’esterno spagnolo, in particolar modo ora che le offerte economiche saranno limitate nel campionato cinese. E allora il futuro del calciatore potrebbe essere sì, lontano da Napoli, ma non dall’Italia. Su di lui resta viva la pista che porta a Milano. Ora, oltre all’Inter, potrebbe spuntare anche il Milan, che lo aveva seguito già in passato.

Ultime Milan, Callejon potrebbe non rinnovare col Napoli: Boban e Maldini pronti ad approfittarne

Boban e Maldini vorrebbero piazzare il colpo a parametro zero, puntando forte sulla questione legata a José Callejon, in scadenza di contratto con il Napoli. Stando a quel che racconta il Corriere dello Sport, potrebbe continuare in rossonero la sua avventura in Italia. Il suo desiderio resta sempre quello di continuare in azzurro, chiudendo a Napoli gli ultimi anni della sua carriera. Il patron dei partenopei però, Aurelio De Laurentiis, avrebbe alzato un muro con il suo entourage che sembra invalicabile. L’idea sarebbe quella di andare verso il prolungamento di due anni, praticamente alle stesse cifre. Il problema è che tutto ciò a Callejon non soddisfa e ADL non sarebbe disposto ad aumentargli l’ingaggio. Si resta in attesa e nel frattempo il Milan potrebbe avviare i contatti con l’entourage del calciatore, per piazzare lo stesso acquisto che toccò un anno e mezzo fa, quando proprio dal Napoli, prelevò Pepe Reina in scadenza di contratto.