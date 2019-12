Calciomercato Juventus: preso Soulè, è il nuovo Di Maria

Notizie Juve: Soulè arriva dall’argentina. In attesa dei colpi veri e propri, come riportato da Tuttosport, dopo Paulo Dybala e Gonzalo Higuain chiamati a scrivere il destino di una Juventus tutt’altro che ridimensionata dopo il passo falso di Riad in Supercoppa e cpm Leandro Paredes ipotesi concreta, la Juve mette dentro un altro argentin.

Matias Soulé finalmente pronto a vestire i colori bianconeri. Con i crismi dell’ufficialità: quelli che ancora mancano a suggellare un lungo percorso burocratico e diplomatico tra le parti, il talento 16enne è ormai un calciatore della Juventus.

Era già capitato a metà novembre, quando l’ormai ex Velez Sarsfield su Instagram aveva pubblicato una foto che lo immortalava sul prato dell’Allianz Stadium in compagnia della fidanzata Candela.

E’ successo nuovamente ieri, con l’esterno d’attacco classe 2003 che ha postato un’immagine che lo ritrae in spogliatoio vestito dalla testa ai piedi con il kit d’allenamento ufficiale della Vecchia Signora:

«Felice di questo grande passo, grazie a tutti coloro che mi supportano e mi accompagnano sempre nei miei sogni», le sue parole a corredo. Suffragate, non bastasse l’evidenza della foto, da una rinnovata biografia: «Jugador de Juventus FC». Questo aveva postato il 16enne.

Notizie Juve: preso il “nuovo Di Maria”

Per caratteristiche in patria il calciatore è paragonato a Di Maria. E dunque il suo sbarco in Spagna in autunno, insieme alla famiglia e all’agente Martin Guastadisegno, per ottenere il passaporto comunitario in virtù delle parentele della mamma è servito a conoscere l’ambiente. La speranza per Fabio Paratici e Federico Cherubini è quella di aver messo a segno un nuovo colpo “alla Pogba”. Nei primi giorni di gennaio verrà infatti ufficializzato il suo tesseramento a costo zero, cui seguirà una fase di apprendistato con i coetanei in Under 17.