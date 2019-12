Calciomercato Juventus, arriva la beffa per Haaland: ha firmato con il Borussia Dortmund

Calciomercato Juventus Haaland Borussia Dortmund| In una domenica pomeriggio, con la sosta della maggior parte dei campionati, un fulmine a ciel sereno si è abbattuto in casa Juventus. I bianconeri nelle ultime settimane hanno lavorato molto durante per provare a portare a Torino, soprattutto in vista della prossima stagione, il centravanti del Salisburgo: Haaland.

Il giovane norvegese classe 2000 ha totalizzato 22 gol e 12 assist in 28 presenze: così facendo ha naturalmente attirato l’attenzione di mezza Europa, “costringendo” chiunque a provare a fare un’offerta per lui.

Calciomercato Juventus, Haaland firma con il Borussia Dortmund

Manchester United e Juventus si sono interessate in maniera concreta, ma alla fine a spuntarla è stato il Borussia Dortmund. I tedeschi infatti hanno ufficializzato l’acquisto dell’attaccante proprio in questi minuti. Non si conoscono bene i dettagli, l’unica cosa certa è che la durata del contatto è fino al 2024. Da capire sia le cifre, dello stipendio e del cartellino, sia se il calciatore sarà subito a disposizione del Borussia Dortmund o se terminerà la stagione con la maglia del Salisburgo. Per il momento i tifosi possono godersi la foto del ragazzo con la maglia giallonera, e godersi questo grandissimo acquisto da parte della propria squadra.