Calciomercato Inter, Giroud più di Llorente: il basco è solo un ‘piano B’

Calciomercato Inter, Giroud resta l’obiettivo numero uno per l’attacco

Calciomercato Inter – Giroud | I nerazzurri non abbandonano la pista che porta ad Olivier Giroud, che resta l’obiettivo numero uno per il mercato invernale. Antonio Conte vedrebbe in lui il vice-Lukaku ideale per dare battaglia alla Juventus, da qui alla fine del campionato. Negli ultimi giorni ha preso quota la suggestione che vede il nome di Fernando Llorente accostato all’Inter, in una trattativa con il Napoli che vedrebbe protagonista anche Politano, utilizzato come pedina di scambio per arrivare al basco.

Ultime Inter, Llorente-Politano è un affare da ‘piano B’: Giroud è il primo obiettivo

Stando a quel che rivela la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo per l’attacco dell’Inter, resta Giroud. Ci sarà la concorrenza dei club francesi, dove l’attaccante tornerebbe dopo le esperienze lontane dalla sua nazione. Lione e Bordeaux su di lui e la concorrenza che aumenta, ed è anche per questo che l’Inter starebbe valutando l’eventuale ‘piano B’. La trattativa Politano-Llorente sarebbe al momento ferma, con Ghoulam che potrebbe prendere parte all’operazione e l’Inter si vorrebbe fiondare sul centravanti francese, seguito da diversi mesi. Dal Chelsea, piace sempre Marcos Alonso, che resta una pista più complessa perché le cifre sparate da Londra, sono troppo elevate per le economie nerazzurre. Insomma, Giuseppe Marotta ha delineato i propri obiettivi: per gennaio concentrerà tutte le energie economiche per un esterno mancino e un vice-Lukaku.