Calciomercato Inter: Ghoulam arriva, in cambio Politano

Ultime Inter: Ghoulam nel mirino. Come riportato da Tuttosport, Conte ha ottenuto mano libera da Suning sul mercato. La società si è impegnata a cercare di accontentare tutte le sue richieste. Per questo motivo, l’arrivo di Darmian non sarà l’unico colpo.

In tal senso, Marotta e Ausilio, dopo la richiesta fuori mercato fatta dal Chelsea per Marcos Alonso da 45 milioni, i nerazzurri hanno messo nel mirini Faouzi Ghoulam per rimodulare lo scambio con Politano che prevedeva Llorente (ma il Napoli potrebbe perdere anche Mertens) come contropartita: il vice Lukaku non è una priorità, mentre lo è l’esterno e il sacrificio di Politano potrebbe essere giustificato soltanto dall’arrivo di un giocatore strategico per il progetto tecnico. L’algerino piace dai tempi del Chelsea al tecnico salentino.

Ultime Inter: colpo in attacco

Oltrea a Vidal, a centrocampo, il quarto colpo di mercato potrebbe materializzarsi al gong, come prova la presa di informazioni da parte dell’Inter con il Chelsea su Olivier Giroud. Conte non ha ancora rinunciato all’idea di avere un altro centravanti che possa – magari in Europa League – entrare nelle rotazioni. In tal senso il preferito resta proprio il francese ch però piace anche al Lione.

Giroud potrebbe essere la ciliegina di fine mercato sempre che, prima del gong, non torni in auge il nome di Llorente.