Calciomercato Inter: Darmian arriva, Ghoulam e Kurzawa le idee

Calciomercato Inter: Darmian sarà nerazzurro a gennaio

Notizie Inter: Darmian in arrivo. Come riportato da Tuttosport, l’arrivo di Matteo Darmian permetterà a Conte di risolvere un problema (avere un cambio per Biraghi nel caso in cui Asamoah dovesse restare ancora in bacino di carenaggio a lungo).

Ultime Inter: occhio a sinistra

Il difensore del Parma sarà un jolly vista la sua capacità di adattarsi in più ruoli e di saper giocare pure su entrambe le fasce. Come esterno mancino l’allenatore vuole un laterale di spinta, non a caso in cima ai suoi pensieri c’era Marcos Alonso. L’alternativa è Faouzi Ghoulam che ha chiesto la cessione al Napoli e potrebbe arrivare in uno scambio con Politano.

L’idea di monetizzare dall’addio dell’esterno (all’Atalanta per Kulusevski oppure alla Fiorentina per una prelazione su Castrovilli) verrebbe abbandonata volentieri se dovesse arrivare un giocatore strategico per il progetto come il franco-algerino.

Jorge Mendes, manager di Ghoulam, sta valutando le opzioni per il suo assistito dopo il sondaggio fallito da parte dell’Olympique Marsiglia. Parallelamente l’Inter lavora con il Paris Saint-Germain per Layvin Kurzawa che ha il contratto in scadenza ed è in uscita: Marotta lo dovrebbe acquistarema la spesa potrebbe rientrare nel pacchetto Icardi, per cui il Psg ha un diritto di riscatto fissato a 70 milioni.