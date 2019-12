Calciomercato Inter, concorrenza Eriksen: c’è l’offerta monstre del Psg

Calciomercato Inter: Eriksen verso il Paris Saint-Germain, ma i nerazzurri non mollano

Calciomercato Inter – Eriksen | Ha trovato una rete straordinaria su calcio di punizione nella giornata di ieri, il centrocampista del Tottenham, Christian Eriksen. La sua avventura in Inghilterra però resta ai titoli di coda, il gol cambia poco quello che il suo futuro lontano dagli Spurs. Sul talento danese ci sarebbe il Paris Saint-Germain, pronto a prelevarlo a parametro zero. Sul piatto sarebbero stati messi ben 12 milioni netti a stagione, per un quinquennale fino al 2025. In cinque anni, andrebbe a guadagnare ben 60 milioni e le proposte di Inter e Juventus sembrano essere ben lontane da quella cifra.

News Inter, il Psg non ha ancora il ‘si’ di Eriksen: le italiane ci proveranno

Sembra essere il Paris Saint-Germain la squadra che andrà ad aggiudicarsi il cartellino del cercatissimo Christian Eriksen, ma stando a quanto rivelato da FcInterNews.it, i nerazzurri non abbandoneranno in via definitiva la pista che porta al danese. Discorso analogo per Juventus, Real e Atletico Madrid che, fino alla fine, si daranno battaglia sul mercato per accaparrarsi il calciatore di proprietà del Tottenham. I transalpini non hanno ancora ottenuto il ‘si’ del calciatore, ed ecco perché le speranze di Inter e Juventus restano ancora concrete. I due club continueranno sulla propria strada e attenderanno i segnali dello stesso calciatore del Tottenham.