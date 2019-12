Calciomercato Fiorentina, Cutrone in arrivo: i dettagli della trattativa

Calciomercato Fiorentina, Cutrone in arrivo

Calciomercato Fiorentina Cutrone | Troppo presto per capire la nuova Fiorentina. Beppe Iachini ha bisogno di studiare la situazione ma una certezza intanto emerge con nettezza: difficilmente lascerà la difesa a tre. Al nuovo tecnico della Viola serve un mediano di gamba, piace molto Duncan e un attaccante da affiancare a Chiesa. L’obiettivo numero uno è Piatek dal Milan, ma per il centravanti polacco si stanno schiudendo le porte della Bundesliga. Il nome giusto potrebbe essere quello di Cutrone. Sembra un’ipotesi più che realistica secondo quanto riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Vediamo i dettagli.

Mercato Fiorentina, i dettagli della trattativa

Iachini a questo punto si prenderà cinque-sei giorni per tradurre sul campo le proprie idee. Poi sfrutterà la disponibilità della proprietà ad investire andando a personalizzare la rosa. Come detto piace Cutrone, oggi al Wolverhampton, che è giovane ma che con la maglia del Milan sulle spalle ha dimostrato di non soffrire palcoscenici importanti. L’affare si può chiudere già in settimana. Si lavora alla formula del prestito, con obbligo di riscatto e sulle cifre. Il Wolverhampton valuta Cutrone 20 milioni di euro, mentre i Viola non vorrebbero spingersi oltre i 15. I soldi entreranno dalla cessione di Pedro al Besiktas. Oggi, intanto, Cutrone non era nemmeno in panchina ad Anfield nel match perso contro il Liverpool.