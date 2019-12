Leicester fatale: il West Ham ha esonerato Pellegrini (UFFICIALE)

Il West Ham ha annunciato l’esonero di Mauricio Pellegrini: dopo ore di riflessione al termine dell’ultima sconfitta, è arrivato il comunicato ufficiale.

Calcio mercato, esonero per Pellegrini

Tempo di esoneri, in Italia, come in Francia e quindi in Inghilterra. Sono questi gli ultimi momenti in cui una squadra può cambiare rotta prima del rush finale di stagione, e così fioccano i cambi in panchina. Oggi è arrivato l’addio del mister cileno, la situazione di classifica era diventata insostenibile per la dirigenza degli Hammers: 17° posto in Premier League, 19 punti, uno soltanto sopra la zona retrocessione.

Il comunicato del club

“Il West Ham United annuncia che Manuel Pellegrini ha lasciato il Club con effetto immediato. I presidenti David Sullivan e David Gold, insieme al Consiglio di amministrazione e a tutti i membri del West Ham United, desiderano ringraziare Manuel per i suoi servigi negli ultimi 18 mesi“. Queste le parole di Sullivan: “È con grande delusione che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Manuel è un gentiluomo ed è stato un vero piacere lavorare con qualcuno del suo calibro. Tuttavia, è diventato chiaro che è necessario un cambiamento per riportare il Club in pista in linea con le nostre ambizioni in questa stagione. Abbiamo ritenuto che fosse necessario agire ora per dare al nuovo manager il più tempo possibile per tentare di raggiungere questo obiettivo“.