Oroscopo di domani 29 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati per questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna è favorevole in questa domenica. Aiuta i rapporti sentimentali. Il combinato dispoto Giove-Saturno invita invece a rivedere alcune scelte di lavoro. Giornata buona per gli incontri.

Toro. Giornata particolare. Ci sono diverse tensioni che potrebbero far nascere qualche emozione negativa. Cerca di evitare le tensioni facendo buon viso a cattivo gioco. Nel 2020 sarai protagonista nelle relazioni con gli altri.

Gemelli. Se il Natale non è stato sereno il 29 potrebbe riservarti tutte le emozioni positive che hai mancato. L’arrivo del nuovo anno promette emozioni in più. La forza non ti manca ed hai la possibilità di venire a capo delle vicende negative vissute.

Cancro. Nel 2020 Saturno sarà ancora in opposizione al tuo segno, almeno nella prima parte della stagione. Adesso hai bisogno di riscoprire alcune emozioni positive che sembravano non appartenerti più, quindi devi darti da fare in questo senso.

Leone. La Luna in opposizione potrebbe portare qualche provocazione di troppo. Se ci sono situazioni da chiarire vai cauto. La rabbia potrebbe portarti dalla del torto.

Vergine. Il 2020 è un anno che può risolvere i problemi che fino a poco tempo fa sembravano senza soluzione. Il fine settimana aiuta dal punto di vista delle emozioni. Capodanno ti aiuterà a rifarti di quello che non hai avuto a Natale.

Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sabato si parte con la Luna e Venere favorevoli e questo aiuterà a vivere un fine settimana di ottimo livello. Ci vuole un po’ più di coraggio che puoi ritrovare anche in amore nel weekend.

Scorpione. Domenica devi fare le cose con calma. Sei sotto pressione e potresti anche sbagliare. Il consiglio è quello di fare tutto con molta calma, senza strafare.

Sagittario. In queste domenica Venere e Luna sono favorevoli quindi questa è una domenica importante. In questi giorni di fine anno è importante fare proposte d’amore ed in generale farsi sentire da chi si ama. Emozioni in arrivo nel 2020.

Capricorno. Giove e Saturno che si trovano nel tuo segno zodiacale, e si può scoprire qualcosa di bello grazie a questi pianeti. Fattore positivo e va sfruttato a dovere.

Acquario. Venere è favorevole e può essere d’aiuto per vivere una grande sensazione d’amore. Sono favoriti gli incontri. Le coppie stabili hanno la possibilità di fare grandi progetti in vista del 2020.

Pesci. Vanno superate le indecisioni d’amore e Gennaio sarà un mese di grande recupero Apri le porte all’amore, sarà molto importante cercare di risolvere i tuoi problemi personali. Chi è in coppia può essersi sentito solo in questa fase e necessario cercare di ritrovare un po’ di intimità.