Notizie Genoa, Nicola è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

C’è stato da attendere qualche giorno, ma alla fine è arrivato anche il comunicato del club: Davide Nicola è il nuovo tecnico del Genoa al posto dell’esonerato Thiago Motta.

Ultime Genoa, Nicola è il nuovo allenatore

Certi amori non finiscono. Anche quello tra Nicola ed il Genoa ha fatto un giro immenso (il mister ha esordito nelle giovanili del Grifone, per poi disputarvi 3 stagioni da professionista) ed ora è tornato. Ecco il comunicato del club rossoblu: “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di avere formalizzato il cambio di conduzione tecnica in prima squadra. L’incarico è stato affidato all’allenatore Davide Nicola, ex giocatore rossoblù negli anni Novanta (166 presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley. Davide Nicola ha esercitato da allenatore in cinque club italiani (Udinese, Crotone, Bari, Livorno e Lumezzane) e domenica dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo G.Signorini. La Società ringrazia mister Thiago Motta per la dedizione profusa durante la sua esperienza“. Contestuale quindi anche l’annuncio dell’esonero del tecnico italo-brasiliano, che lascia il club dopo 9 punti conquistati in 10 partite.

La carriera di Nicola

I casting sono andati avanti per giorni: dal rifiuto di Ballardini, passando per il poco entusiasmo suscitato da Diego Lopez, alla fine la scelta è ricaduta sul tecnico piemontese. Da allenatore ha cominciato con la Lumezzane, passando poi al Livorno e raggiungendo nel primo la promozione in Serie A. Dopo una stagione al Bari, l’impresa di salvare il Crotone e la sfortunata parentesi l’anno scorso alla guida dell’Udinese.