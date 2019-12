News Juventus, Van der Sar: “De Ligt come Ronaldo: hanno la stessa fame”

News Juventus, Van der Sar sicuro: “Ronaldo e De Ligt hanno la stessa voglia di essere i numeri uno”

News Juventus – Van der Sar | L’ex estremo difensore di Manchester United e Juventus, leggenda olandese ha parlato in occasione della premiazione a Dubai, del Globe Soccer. L’attuale direttore generale dell’Ajax, ai microfoni di ESPN ha “tranquillizzato” la sua ex squadra, su Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha avuto dei forti alti e bassi nei suoi primi mesi alla Juve, ma Edwin garantisce che è l’uomo giusto per il presente e il futuro dei bianconeri. Conosce tutte le qualità del ragazzo classe 2000, avendolo visto crescere all’Ajax e non ha dubbi sulle sue qualità.

Ultime Juventus, le parole di Van der Sar

Edwin Van der Sar invita tutti a pazientare sulle qualità di Matthijs De Ligt, difensore della Juventus acquistato la scorsa estate proprio dall’Ajax ad una cifra enorme e col peso dell’essere uno dei difensori più pagati della storia. Ecco le sue parole: “De Ligt cerca sempre di migliorare e la sua mentalità gli fa desiderare di essere il migliore al mondo. Ne ho già visti altri così, ve lo garantisco. Uno di questi gioca assieme a lui, ed è Cristiano Ronaldo. Ho giocato insieme a Cristiano e in De Ligt, ho visto lo stesso desiderio e la stessa fame per essere il migliore. In italia deve imparare la lingua, conoscere i compagni, forse ha subito la pressione ma sta cogliendo subito l’occasione di giocare dopo il ko di Chiellini”.