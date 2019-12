Monaco, esonero per il tecnico Jardim: al suo posto Moreno

Leonardo Jardim non è più l’allenatore del Monaco: al suo posto Robert Moreno, ex ct della Spagna che ha dovuto cedere di fronte al ritorno di Luis Enrique.

Calciomercato Monaco: esonerato Jardim

Il club monegasco ha emesso poche ore fa un comunicato nel quale annuncia un cambio alla guida tecnica: addio al tecnico Jardim (avvicinato anche al Milan la scorsa estate), benvenuto a Roberto Moreno, ct della Spagna ad interim durante i mesi di assenza di Luis Enrique, protagonista di uno scandalo in patria dopo il ritorno del catalano, che ha condotto le Furie Rosse alla qualificazione ad Euro 2020. Ecco il comunicato ufficiale: “Il Monaco annuncia la fine della collaborazione con Leonardo Jardim e l’arrivo di Robert Moreno come nuovo allenatore“. Addio al tecnico che ha vinto la Ligue 1 e raggiunto la semifinale di Champions League nella stagione 2016/17: “Il Monaco ringrazia Jardim per il suo contributo al successo del club e gli augura il meglio per il futuro“.

Il benvenuto del club

Queste le parole di Oleg Petrov, vicepresidente e direttore generale del club: “Siamo molto felici di annunciare l’arrivo di Robert Moreno. Abbiamo una grande fiducia in lui e nella sua capacità di portare la squadra al successo. A nome del presidente Dmitry Rybolovlev, vorrei anche ringraziare Leonardo Jardim per tutto il suo lavoro e il successo raggiunto negli ultimi anni. Leonardo e il suo staff hanno fatto del loro meglio per mantenere il club in Ligue 1 la scorsa stagione e quindi restituire alla squadra il posto che merita nel nostro campionato. Gli auguriamo buona fortuna per il futuro“.