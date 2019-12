Mercato Napoli, Younes in partenza a gennaio: Sassuolo in pole

Mercato Napoli: il Sassuolo piomba su Younes

Mercato Napoli Younes | Gennaio è ormai alle porte, e con lui il mercato invernale, che quest’anno sarà parecchio importante soprattutto per il Napoli. Gli azzurri viaggiano in cattive acque in campionato, e sia Gattuso che i tifosi sognano qualche innesto importante. Chiaro però che prima di investire bisognerà vendere qualche esubero, proprio per monetizzare il più possibile. Sulla lista ci sono diversi giocatori, e tra questi anche Amin Younes, esterno tedesco che è stato utilizzato fin qui molto poco.

L’ex Ajax non è di certo una pedina fondamentale per l’attuale tecnico, e intanto su di lui c’è l’interesse da parte di diverse pretendenti. Qualche giorno fa si è parlato di Celta Vigo, con la quale ci sarebbe una trattativa aperta per Lobotka, ma adesso pare si possa parlare anche di Sassuolo. I neroverdi sembra essere in pole per Younes, l’interesse è vivo e concreto. Questa la notizia trapelata da Sassuolo News.

Younes: tra Liga e Serie A

Il Sassuolo ci proverà per Younes, ma la sensazione è il Napoli possa preferire cedere il tedesco altrove. Chiaramente non si tratta di uno sgarbo, ma di semplice convenienza. L’affare Lobotka è molto caldo, e l’inserimento di una contropartita sarebbe cosa gradita per il club spagnolo.