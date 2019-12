Mercato Juventus, Paratici non molla la pista Tonali

Mercato Juventus Tonali | Un argentino-italiano per l’immediato, Paredes e almeno un italiano vero e proprio per l’estate. Lo afferma con dovizia di particolari l’edizione online di Tuttosport. Tra le priorità della Juventus, sottolinea il quotidiano sportivo torinese, c’è sempre quella di rafforzare la colonia italiana della rosa in modo da programmare per tempo il post Buffon, Chiellini, Bonucci…e Barzagli. In cima alla lista del direttore sportivo Fabio Paratici ci sono sempre i soliti tre nomi: Sandro Tonali del Brescia, Federico Chiesa della Fiorentina e Nicolò Zaniolo della Roma. Nessuno dei tre arriverà alla corte di Sarri a gennaio, “ma nel corso del prossimo mese l’uomo mercato bianconero continuerà a lavorare per assicurarsi la pole position su uno dei tre gioiellini”

Calciomercato Juventus, obiettivo per il centrocampo

Sempre secondo Tuttosport proseguono i contatti con il presidente del Brescia Massimo Cellino per Tonali, da mesi nel mirino anche dell’Inter. La Juventus fa sul serio e a inizio 2020 proverà ad anticipare i tempi per evitare che si metta in moto una vera e propria asta. Paratici calerà sul tavolo della trattativa qualche giovane di talento, Mota Carvalho e

Han) a cui aggiungere un robusto assegno di non meno di 30 milioni di euro. Occhio

alla concorrenza del Manchester United. La sensazione diffusa, però, è che Tonali preferisca fare il prossimo salto di carriera in n club di serie A. Soprattutto se si tratta del club che da dieci anni domina la scena.