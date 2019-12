Mercato Juve, Rakitic si allontana: “Barcellona il posto migliore per me”

Mercato Juve: si complica la pista Rakitic

Mercato Juve Rakitic | Un mercato di Serie A è sempre molto attivo, e la Juventus è uno dei club più vigili. Gennaio è ormai alle porte, e il ds bianconero Paratici ha sondato tanti profili allo scopo di dare a Sarri altre pedine importanti per la seconda parte di stagione. Tra gli osservati anche Ivan Rakitic, il quale non ha iniziato bene il campionato con il Barcellona, e che solo ultimamente ha ritrovato il minutaggio sperata. Il centrocampista croato è stato uno dei giocatori più discussi dell’ultimo periodo, e solo adesso ha voluto fare chiarezza su quella che è la sua volontà. Queste le sue parole riportate da cm.com:

“Barcellona? Il posto migliore per me, anche nei prossimi mesi voglio fare il massimo per questa squadra e dare il meglio. Il meglio deve ancora venire, nonostante io sia qui da tanti anni. Per ora il mio pensiero va solo al Barcellona, sono convinto di voler restare qui. Negli ultimi tempi sono accadute tante cose, non c’è da nasconderlo, ma il mio obiettivo è giocare per i blaugrana”

Rakitic resta al Barcellona: beffata anche l’Inter

La Juventus ha seriamente pensato a Rakitic, ma non è stata la sola squadra italiana ad aver sondato il croato. Anche l’Inter ci ha provato, ma a quanto pare la beffa è arrivata e arriverà anche per i nerazzurri. Intanto la Juve fa passi avanti per un altro obiettivo, ecco di chi stiamo parlando.