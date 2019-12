Mercato Juve, Paredes in arrivo: Emre Can va al PSG, i dettagli

Mercato Juve: quasi fatta per lo scambio Can-Paredes

Mercato Juve Can Paredes | In Serie A potrebbe esserci un bel po di movimento per quanto riguarda il mercato, e ne sa qualcosa la Juve, senza dubbio uno dei club più attivi sulla questione. I bianconeri stanno valutando diversi profili per gennaio, ed in particolare pare abbiano messo gli occhi su qualche centrocampista. Tra questi anche Leandro Paredes, argentino in forza al PSG. L’interesse per l’ex Roma è concreto, tanto da aver già fatto scattare qualche contatto importante sull’asse Torino-Parigi.

L’operazione è molto fattibile, soprattutto per un motivo: anche il club francese è interessato ad un giocatore, Emre Can. Ecco che dalle scorse settimane ad oggi non si è parlato di altro se non di uno scambio, ormai quasi annunciato, che avverrà tra le due potenze europee. Ebbene la trattativa è a buon punto, ci sarebbe solo da limare i dettagli economici. Questa la notizia riportata da CorSport.

Paredes: vicinissimo il ritorno in Serie A

Paredes sembra davvero molto vicino alla Juventus, e per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A. L’argentino ha infatti militato con la Sampdoria prima, e con la Roma poi. Il passaggio allo Zenit fu da dimenticare, mentre in Francia è ritornato ad essere un giocatore importante, fino alla conquista della Nazionale. Una nuova avventura è alle porte, è solo questione di tempo?