Mercato Inter, Gabigol cessione in stallo: il brasiliano sogna la Premier

Mercato Inter: si blocca la cessione di Gabigol, gli aggiornamenti

Mercato Inter Gabigol | L’Inter ha gran voglia di investire nel mercato di gennaio, ma per farlo si avrà il bisogno di portare a termine anche qualche cessione. Una su tutte quella di Gabigol, il quale dopo l’ottima esperienza al Flemengo, dal 1 gennaio tornerà ad essere a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro. L’attaccante brasiliano non rientra assolutamente nei piani di Conte, e pertanto Ausilio e Marotta si stanno impegnando per trovare una sistemazione al giocatore.

L’accordo con il Flamengo sembrava ormai raggiunto, ma a quanto pare Gabigol sarebbe attratto da un’altra chance in Europa, magari in Premier League. Ad oggi qualche estimatore c’è, ma questa è senza dubbio una complicazione per l’Inter, che già aveva pregustato il conguaglio economico. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Inter: Gabigol dovrà accontentarsi

Il futuro di Gabriel Barbosa è ancora incerto, ma soltanto una cosa è sicura: se ne andrà dall’Inter. Il brasiliano continua ad essere corteggiato dal Flamengo, squadra con cui ha scritto la storia, ma il giocatore continua ad essere indeciso. Aspetterà un club inglese, e se non dovessero arrivare offerte, ecco che a quel punto si concretizzerà l’operazione tra Inter e Flamengo.