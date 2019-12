Calciomercato Torino, Cutrone torna di moda: duello con la Fiorentina

Calciomercato Torino: sfida alla Fiorentina per Cutrone

Calcio Mercato Torino Cutrone | Manca ormai pochissimo all’inizio del mercato di gennaio, e praticamente tutti i club di Serie A si stanno già attivando alla ricerca di rinforzi. Tra questi anche il Torino, protagonista di una prima parte di stagione un po altalenante. Serve un innesto in attacco, soprattutto visto il rendimento incostante di Zaza. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno in particolare sembra aver suscitato l’attenzione del ds Bava: Patrick Cutrone, attualmente in forza al Wolverhampton.

L’ex Milan si sta ambientando al campionato inglese, e in caso ci sarebbe da convincere la sua attuale squadra. Un’operazione non facile quindi, anche prendendo in considerazione un altro ostacolo: la concorrenza, in particolare quella della Fiorentina. Il club viola è alla ricerca di una punta, e Cutrone corrisponde all’esatto identikit per la squadra di Firenze. Ecco che a gennaio può scattare un vero e proprio duello di mercato. Questa la notizia riportata da cm.com.

Cutrone: il ritorno sarebbe gradito

L’esperienza in Premier League per Cutrone è stata fin qui abbastanza positiva, ma è indubbio che il calciatore avverta la mancanza del campionato italiano. L’attaccante è seguito da diversi club di Serie A, e questo è motivo di gioia per lui. Il ritorno farebbe piacere, ha aperto alla cessione.