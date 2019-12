Calciomercato Roma, Fonseca: “Florenzi? Devo pensare al bene della Roma. Petagna non adatto al mio gioco”

Calciomercato Roma: Fonseca su Florenzi e Petagna

Calcio Mercato Roma Fonseca | La Roma sta attraversando un ottimo periodo, e questo lo deve agli ottimi risultati conseguiti nelle ultime gare. L’impatto nella Capitale di Fonseca è stato fin qui molto positivo, e il tecnico portoghese sta piano piano conquistando la fiducia di tutti i tifosi. L’ex Shakhtar ha anche parlato di mercato, e lo ha fatto in un’intervista molto lunga concessa alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Petagna? E’ sicuramente un ottimo giocatore, ma non è adatto al mio gioco. Su Florenzi? Capisco come si sente, ma quello che sta accadendo a lui con la Nazionale accade ad altri giocatori. Rappresenta tanto per i tifosi, e di questo ne sono consapevole, lo considero un grande professionista e un’ottima scelta tecnica per me. Con lui c’è un rapporto molto buono, ma io devo pensare al bene della mia squadra”.

News Roma: Fonseca sull’ambiente, Pallotta e il sogno scudetto

“Sono innamorato di Roma, e quando lo sei non riesci a vedere gli aspetti negativi. C’è molto calore da parte dei tifosi, e questo è ciò che desidererebbe ogni allenatore. Pallotta non c’è è vero, ma si sente. Sul sogno scudetto? Siamo soltanto all’inizio del nostro percorso, e credo sia giusto non crearsi delle aspettative enormi”.