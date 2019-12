Calciomercato Napoli, Raiola offre Jack Bonaventura

Tweet on Twitter

Il legame tra il superprocuratore ed il Napoli si fa sempre più intenso: il centrocampista del Milan è in scadenza col suo club, e per questo potrebbe diventare un’occasione di mercato per De Laurentiis.

Calcio mercato Milan, assalto a Bonaventura

I giocatori a scadenza, croce e delizia del calciomercato. Se infatti il club azzurro deve fare i conti con le situazioni di Mertens e Callejon, forse destinati a lasciare il club senza garantire un rientro economico per il proprio cartellino vista la scadenza dei rispettivi contratti fissati al 2020, al tempo stesso può approfittare della situazione Bonaventura. Come racconta Tuttosport infatti, la dirigenza rossonera tentenna sul suo rinnovo (anche lui diventerà libero di firmare con qualsiasi club nell’arco di 3 giorni) e così l’impaziente Mino Raiola ha già sondato il terreno con Roma e Napoli soprattutto (a Castel Volturno ritroverebbe Gattuso).

Non sarebbe propriamente il calciatore ideale per le esigenze azzurre (c’è disperato bisogno di un regista) ma un giocatore con la sua classe, smaltiti i problemi fisici, non può che accrescere il livello di qualità di qualsiasi squadra. Anche il suo stipendio tutto sommato contenuto (2 milioni di euro) costituisce un elemento a favore del buon esito della trattativa.

Il ritorno di Jack

Da quando ha recuperato del tutto dai problemi fisici, il centrocampista rossonero è tornato di nuovo ad essere incisivo (ne sa qualcosa lo stesso Napoli): 2 gol nelle ultime 5 partite sono la misura del suo recupero. Arrivato all’età di 30 anni, è giunto anche il momento di riprendersi quello che gli infortuni gli hanno portato via.