Calciomercato Napoli, missione in Spagna per Lobotka: ci siamo

Calciomercato Napoli Lobotka| Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli e il passaggio al 4-3-3, prendere un regista è diventata la priorità assoluta di Giuntoli e De Laurentiis. La dirigenza dei partenopei sta lavorando duramente per regalare l’uomo giusto al proprio tecnico, e sembra essere in procinto di chiudere il primo affare.

Dopo settimane passate nel segno del nome di Lucas Torreira, centrocampista attualmente in forza all’Arsenal, pare che gli azzurri vogliano affondare il colpo su Stanislav Lobotka. Lo slovacco non è di certo un profilo nuovo, visto che è stato accostato al Napoli per quasi due anni. Adesso però sembra essere arrivato il momento giusto per vederlo all’ombra del San Paolo.

Calciomercato Napoli, in Spagna per Lobotka: cifre e dettagli

Secondo l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, uomini partenopei sono attesi in Spagna per cercare di capire la situazione. Il ragazzo ha praticamente già accettato la corte del Napoli. Lobotka è pronto a lasciare finalmente la Liga e non aspettava altro che un club come il Napoli, pronto a dargli in mano le chiavi del proprio centrocampo.

Resta da capire come limare la distanza con il Celta Vigo, che chiede circa 25 milioni di euro. Il Napoli per ora si è fermato a 15 più bonus, la sensazione è che a 20 si possa chiudere. Staremo a vedere.