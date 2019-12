Calciomercato Napoli, difficile la cessione di Ghoulam: Giuntoli però non molla i possibili sostituti

Calciomercato Napoli Ghoulam| In casa Napoli non serve solo il centrocampista. Gli azzurri devono risolvere diverse situazione in vari reparti, tra cui soprattutto la corsia sinistra, quella bassa. Attualmente in quella zona di campo agisce Mario Rui, ma è il solo: Faouzi Ghoulam non vede il terreno di gioco da mesi e sembra essere sempre più lontano dalla forma migliore.

L’algerino non rappresenta una garanzia neanche lontanamente, al momento forse non è neanche considerato una riserva da Gattuso che lo ha visto mezza volta. L’ex Saint Etienne, già in questa finestra di mercato, potrebbe lasciare il Napoli.

Calciomercato Napoli, il trasferimento di Ghoulam è complicato: la situazione

La situazione non è delle più semplici però, visto l’ingaggio pesante di Ghoulam che frena ogni trasferimento, anche con la formula del prestito per valutarne gli eventuali miglioramenti. Piano piano il Napoli sta cercando di valutare le possibili opzioni, anche naturalmente per quanto riguarda il mercato d’entrata.

Non convince Ricardo Rodríguez, che Gattuso ha avuto al Milan e che per ora non si muove in prestito, mentre più per giugno piace Leonardo Koutris, classe ’95 dell’ Olympiacos che è in scadenza 2021.