Calciomercato Napoli, Ancelotti vince ancora e porta via Mertens

Calciomercato Napoli, Ancelotti porta via Mertens

Calciomercato Napoli Ancelotti Mertens | Il freddo umido sembra portare bene a Carlo Ancelotti, che porta a casa il secondo risultato positivo in 2 partite alla guida dell’Everton. L’ex allenatore del Napoli ha guidato i suoi nella difficile trasferta con il Newcastle. Ancora una vittoria quindi per Sir Carlo Ancelotti che, dopo l’esordio vincente in casa, conduce i Toffees al successo anche in trasferta. In casa del Newcastle finisce 1-2 nell’incontro valido per la 20° giornata. Ospiti avanti al 13′ con Calvert-Lewin, momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Schar (56′) e rete del successo ancora firmato da Calvert-Lewin (64′). L’Everton aggancia proprio il Newcastle a quota 25.

Mercato Napoli, la clausola per l’attaccante belga

E proprio da Napoli potrebbero arrivare novità in termini di mercato per l’ex allenatore degli azzurri. Secondo quanto riporta il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it, citando a sua volta la fonte del Corriere del Mezzogiorno “l’attaccante belga, che in stagione ha superato i gol in azzurro di Maradona è arrivato allo scontro con la dirigenza” e ha chiesto di essere ceduto. Gli indizi di mercato portano tutti in Inghilterra, “dove Carlo Ancelotti spingerebbe per portarlo all’Everton. E potrebbe sfruttare una clausola presente nel contratto del belga”. La clausola, quella rescissoria, valida solo per club dei campionati esteri può essere esercitata entro il 10 gennaio. Con una cifra vicina ai 10 milioni di euro Mertens può lasciare Napoli.