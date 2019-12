Calciomercato Milan, Todibo si avvicina: le ultime

Calciomercato Milan Todibo| Dopo Ibrahimovic il Milan non vuole fermarsi e si prepara ad investire ancora sul mercato per migliorare la propria rosa. Con l’arrivo del centravanti svedese potrebbe infatti addirittura cambiare anche la veste tattica dei rossoneri (3-5-2 ad esempio con Ibra e Piatek al centro dell’attacco). A quel punto servirebbe un altro centrale di difesa, profilo che il Milan sta monitorando.

Però anche nel caso in cui si resti con la difesa a 4 non si può contare sull’acciaccato Caldara e su Musacchio, che non dà molte garanzie dal punto di vista tecnico, senza dimenticare Duarte che starà fuori per almeno 4 mesi. Resta dunque il solo Romagnoli che ha bisogno di un compagno di reparto che gli possa dare fiducia.

Calciomercato Milan, Todibo il primo obiettivo per la difesa

Il primo nome è quello di Todibo, centrale del Barcellona che piace tantissimo a Maldini e Boban. Parti ancora lontane, dunque, ed è per questo che la società rossonera si sta cautelando con delle probabili alternative.

La prima è Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Étienne. Il giovane francese in questa stagione ha dimostrato tutto il suo talento facendo capire di essere pronto per certi palcoscenici. Il Milan sta cercando di capire se investirci o meno, visto che sia Demiral che Rugani non saranno obiettivi raggiungibili. La voglia di intervenire sul mercato c’è, staremo a vedere.

Fonte Calciomercato.com