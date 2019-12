Calciomercato Milan, Suso in uscita: l’assalto di Monchi per il Siviglia

Calciomercato Milan, addio Suso a gennaio? C’è il Siviglia di Monchi alle porte

Calciomercato Milan – Suso | Non ha trovato una buona prima frazione di campionato, il fantasista del Milan, Jesus Suso. E’ per questo che potrebbe dire addio dal club rossonero. Stefano Pioli potrebbe optare al cambio modulo: il 3-5-2 valorizzerebbe l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic che, da qui a poco, potrebbe diventare il perno fondamentale del Milan. A risentirne, potrebbe essere proprio Suso che sarebbe tagliato fuori dagli schemi, considerando le sue abilità adatte al tridente e nel ruolo di ala che rientra sul suo piede preferito, il mancino.

Ultime Milan, Suso via solo a cifre importanti: l’assalto di Monchi

Secondo quanto rivelano i colleghi di ‘El Gol Digital’, ci sarebbe finito il Siviglia sul talento numero 8 del Milan. L’interesse per Suso fu già mostrato in passato da Monchi, anche quando ricopriva il ruolo da dirigente alla Roma e si ripropone per questa nuova sessione di mercato. Il Siviglia starebbe cercando di cedere Dabbur per potersi così permettere l’assalto a Suso. Il Milan fa sapere che potrebbe essere disposto a lasciarlo partire solo per una cifra elevata. I rossoneri potrebbero farne a meno ma avrebbero intenzione di ottenere un’ampia plusvalenza per il bilancio.