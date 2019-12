Calciomercato Milan, Paqueta costa troppo per il Psg: le ultime

Calciomercato Milan Paqueta Psg| Lucas Paqueta era arrivato appena un anno fa al Milan, pronto a sfondare tutto ed in effetti sembrava ci potesse riuscire. Assieme a Piatek aveva ridato vitalità ad una squadra praticamente morta, arrivando a un passo dalla Champions League.

I rossoneri hanno puntato molto su di lui, ma in questa stagione, almeno fino ad ora, non è andata come ci si aspettava. Prima Giampaolo e poi Pioli sono sembrati non molto entusiasti del calciatore brasiliano, spesso troppo fuori dai meccanismi tattici della squadra. Estroso si, ma fino ad un certo punto: il fantasista ex Flamengo non conosce il limite e questo è un danno per la squadra, di conseguenza le panchine in questa stagione sono aumentate.

Addirittura si è arrivati a pensare ad una cessione, con il Paris Saint Germain che si è informato per il suo cartellino nelle scorse settimane. A Parigi c’è Leonardo, dirigente che l’ha portato al Milan, e che crede fortemente nelle qualità del ragazzo.

Calciomercato Milan, Paqueta costa 40 milioni: le ultime

Molto però si gioca sulle cifre, su quello che chiede il Milan e che il Psg non è disposto ad offrire. Allo stato attuale, secondo quanto appreso da calciomercato.com, si registra un raffreddamento delle operazioni.

Il Milan, per cedere Paquetá, vorrebbe i 40 milioni (anche se è una valutazione flessibile, al netto degli ammortamenti ndr) spesi dodici mesi fa per acquistarlo dal Flamengo. Leonardo non è intenzionato ad arrivare a quella cifra, una scelta che ha destato un certo stupore in casa Milan.