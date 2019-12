Il Milan è scatenato: dopo aver concluso l’affare Ibra, i rossoneri stanno tentando il colpo Lobotka, a lungo inseguito dal Napoli.

Calcio mercato Milan, assalto a Lobotka

Serve dare una svolta alla stagione: la classifica è impietosa, anche solo in considerazione di quanto fatto l’anno scorso, quindi un cambio e necessario. Pioli ha la fiducia della società nonostante gli ultimi risultati, i dirigente hanno maturato la consapevolezza che serve uno sforzo maggiore in termini di esperienza. Ecco quindi l’arrivo di Zlatan, che ha dato nuova linfa ai sogni dei tifosi; ed ecco spiegato anche l’inserimento di questi minuti, secondo Sky Sport, per Stanislav Lobotka. L’idea di rossoneri è quella di un prestito con obbligo di riscatto: la clausola del giocatore ammonta a 50 milioni di euro, ma è probabile che il club spagnolo (che non naviga in ottime acque) abbassi le proprie pretese fino a 30 milioni, forse qualcosa in meno.

Il punto sulla trattativa e lo stipendio

L’offerta del Napoli è più immediata (trasferimento a titolo definitivo già a gennaio), ma gli azzurri per il momento sono ancora lontani anche dalle cifre scontate del Celta. In questo momento la dirigenza spagnola si trova a Londra, ascoltando le proposte anche di Arsenal e West Ham. Ci sono anche gli agenti, i quali sono ormai determinati a cercare il salto di qualità per il proprio assistito, anche dal punto di vista economico: 2 milioni di euro annuali è la richiesta minima.