Calciomercato Juventus, Pogba si avvicina: il Real molla la presa

Calciomercato Juventus: il Real si tira fuori per la corsa a Pogba

Calcio Mercato Juventus Pogba | La Juventus continua a muoversi sul mercato, e il ds bianconero Paratici ha messo nella lista obiettivi diversi giocatori. Attenzione al centrocampo, che potrebbe subire qualche modifica in questa sessione invernale. Oltre all’affare Paredes c’è un’altra trattativa che sta molto a cuore alla Vecchia Signora. Stiamo parlando della più grande suggestione per la Juve, ovvero il ritorno di Pogba. Il centrocampista francese ha lasciato ricordi indelebili nel cuore dei tifosi, e il club di Torino pare stia facendo di tutto per riportarlo in Serie A.

L’operazione non è affatto facile, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia sperata e molto positiva: stando a quanto riportato da AS sembra che il Real Madrid, grande concorrente, si sia tirato fuori dalla corsa a Pogba. Il motivo? Il patron dei Blancos, Florentino Perez, è convinto di avere in rosa già un giocatore con quelle caratteristiche e forte per il futuro, ovvero il giovane Valverde. La Juventus ha un ostacolo in meno da abbattere.

Pogba-Juventus: difficile a gennaio, Raiola mediatore

Pogba si avvicina sempre di più alla Juventus, ma a gennaio difficilmente l’affare potrà andare in porto. Solskjaer lo sta blindando almeno fino al termine della stagione, e la sensazione è che il francese possa arrivare ma soltanto in estate. Intanto i bianconeri hanno un alleato in più: Mino Raiola.