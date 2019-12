Calciomercato Juventus, Perin domani sarà un giocatore del Genoa

Mattia Perin sta per tornare al Genoa: ad affermarlo è Sky Sport, che anticipa il giorno dell’arrivo in Liguria.

Calcio mercato Juve, addio a Perin

Dopo soltanto 9 presenze (con 8 gol subiti) Mattia Perin lascia la Juventus: era arrivato a Torino nell’estate 2018, ma chiuso dai vari Buffon e Szczesny, non è mai riuscito a trovare continuità d’impiego. Torna al Genoa, la piazza dove ha fatto meglio, dove è cresciuto, e dove ha totalizzato oltre 200 presenze tra Primavera e prima squadra. Prestito secco, fino a fine stagione, poi ci si aggiornerà: il suo contratto con la Vecchia Signora scadrà nel 2022, di tempo per riflettere ce n’è ancora. In questo momento è in corso lo scambio dei documenti, da domani sarà di nuovo l’estremo difensore del Grifone.